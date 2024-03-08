рф поширює фейк про закриття вишів в Україні для відправки студентів на фронт
Київ • УНН
рф поширює фейкові новини про те, що Україна планує масове закриття університетів, щоб відправити студентів на фронт. Проте насправді таких закриттів не планується, а розглядається лише потенційне злиття деяких навчальних закладів.
У рф поширюють фейкову інформацію про масове закриття вищих навчальних закладів в Україні для відправки студентів на фронт. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.
Деталі
російські пропагандисти активно поширюють непідтверджену інформацію про те, що в Україні готують масове закриття вишів з метою відправлення студентів на фронт.
Для створення правдоподібності своїм фейкам ворог використовує заяви українських політиків про необхідність оптимізації системи вищої освіти.
Проте насправді ніякого масового закриття вишів в Україні не передбачається. Розглядається лише можливість об'єднання окремих навчальних закладів, що не призведе ані до відрахування студентів, ані до звільнення викладачів.
Додамо
Питання скасування відстрочки від призову для студентів також не розглядається.
рф поширює "новину" про прибуття військ НАТО в Україну08.03.24, 00:56 • 30973 перегляди