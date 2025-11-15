$42.060.00
рф провалила установленный путиным срок захвата Покровска и Купянска - Зеленский

Киев • УНН

 • 488 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителями сектора обороны и безопасности. Обсуждались ситуация на фронте, планы рф и внутренняя ситуация в россии.

рф провалила установленный путиным срок захвата Покровска и Купянска - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с ключевыми руководителями сектора обороны и безопасности, на котором были заслушаны доклады ГУР и Службы внешней разведки о ситуации на фронте, планах россии на ближайшие месяцы и внутренней ситуации в государстве-агрессоре. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Подробности

По словам главы государства, руководитель ГУР Кирилл Буданов доложил о ситуации на угрожающих участках фронта, военных приготовлениях рф и сроках, на которые рассчитывает российская армия. В частности, Зеленский отметил, что Россия "провалила очередной определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска, и сроки в очередной раз были перенесены".

Участники совещания определили ключевые направления обороны Украины на ближайшие недели и согласовали дополнения к плану оборонных мероприятий на зимний период. По словам Зеленского, Украина также продолжит применять "дальнобойные санкции", над реализацией которых работают специальные службы и Вооруженные силы.

Руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко проинформировал о политической ситуации в россии, общественных настроениях, ситуации в окружении руководства государства-агрессора и экономических условиях.

Готовимся к координации с ключевыми партнерами в дипломатической работе, учитывая обновления в оценках ситуации. Готовим мероприятия, которые могут обеспечить дипломатическую активизацию

- подчеркнул президент.

Силы обороны перерезали логистический маршрут россиян на подступах к Покровску - 7 корпус ДШВ15.11.25, 16:05 • 2422 просмотра

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Служба внешней разведки Украины
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Украина