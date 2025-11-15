рф провалила установленный путиным срок захвата Покровска и Купянска - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителями сектора обороны и безопасности. Обсуждались ситуация на фронте, планы рф и внутренняя ситуация в россии.
По словам главы государства, руководитель ГУР Кирилл Буданов доложил о ситуации на угрожающих участках фронта, военных приготовлениях рф и сроках, на которые рассчитывает российская армия. В частности, Зеленский отметил, что Россия "провалила очередной определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска, и сроки в очередной раз были перенесены".
Участники совещания определили ключевые направления обороны Украины на ближайшие недели и согласовали дополнения к плану оборонных мероприятий на зимний период. По словам Зеленского, Украина также продолжит применять "дальнобойные санкции", над реализацией которых работают специальные службы и Вооруженные силы.
Руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко проинформировал о политической ситуации в россии, общественных настроениях, ситуации в окружении руководства государства-агрессора и экономических условиях.
Готовимся к координации с ключевыми партнерами в дипломатической работе, учитывая обновления в оценках ситуации. Готовим мероприятия, которые могут обеспечить дипломатическую активизацию
