рф пытается выбить Силы обороны из Новомихайловки, во время штурма враг был уничтожен - Генштаб

Российские оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы выбить украинских защитников из Новомихайловки. Во время очередного штурма противник бросил в бой пехоту на бронетехнике, но это ему не помогло - вражеский личный состав был уничтожен, бронетехника - сожжена. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

"Новомихайловка продолжает оставаться одним из самых горячих мест боевых действий. Противник прилагает максимум усилий, чтобы выбить десантников 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады из этого населенного пункта. Во время очередного штурма противник бросил в бой пехоту на бронетехнике, но это ему не помогло - вражеский личный состав был уничтожен, бронетехника - сожжена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на обнародованном Генштабом видео можно увидеть результаты слаженной работы расчетов противотанковых ракетных комплексов, которые умелыми действиями остановили вражескую бронетехнику и подразделения ударных БПЛА, пилоты которого точными сбросами окончательно уничтожили ее.

Дополнение

По данным DeepState, на фронте ВСУ отбили атаку вблизи Табаевки, но враг продвинулся в Ивановское и Новомихайловку.