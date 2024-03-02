рф намагається вибити Сили оборони з Новомихайлівки, під час штурму ворога було знищено - Генштаб
Київ • УНН
Українські захисники відбили російську атаку на Новомихайлівку, знищивши піхоту противника та спаливши його бронетехніку.
Російські окупанти докладають максимум зусиль, аби вибити українських захисників з Новомихайлівки. Під час чергового штурму противник кинув у бій піхоту на бронетехніці, але це йому не допомогло – ворожий особовий склад було знищено, бронетехніка – спалена. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
"Новомихайлівка продовжує залишатися одним з найгарячіших місць бойових дій. Противник докладає максимум зусиль, аби вибити десантників 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади з цього населеного пункту. Під час чергового штурму противник кинув у бій піхоту на бронетехніці, але це йому не допомогло – ворожий особовий склад було знищено, бронетехніка – спалена", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що на оприлюдненому Генштабом відео можна побачити результати злагодженої роботи розрахунків протитанкових ракетних комплексів, які вправними діями зупинили ворожу бронетехніку та підрозділу ударних БПЛА, пілоти якого влучними скидами остаточно знищили її.
Доповнення
За даними DeepState, на фронті ЗСУ відбили атаку поблизу Табаївки, але ворог просунувся в Іванівське та Новомихайлівці.