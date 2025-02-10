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рф пытается навязать себя как партнера для нового руководства Сирии - британская разведка

рф пытается навязать себя как партнера для нового руководства Сирии - британская разведка

Киев  •  УНН

 • 10152 просмотра

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российские корабли вывозят оборудование и персонал с военной базы в Тартусе. москва ведет переговоры с новой сирийской властью, имея слабую позицию из-за укрытия Асада.

россия пытается продвинуть себя как выгодного партнера для  нового руководства Сирии. Однако у России более слабая переговорная позиция из-за различных факторов, в частности, вероятно, из-за враждебного отношения сирийского руководства к бывшему сирийскому диктатору Башару Асаду, которого сейчас укрывает Россия.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, передает УНН.  

Сообщается, что 28 и 29 января 2025 года российские торговые суда SPARTA Il и SPARTA покинули Тартус, стратегически важную военно-морскую базу россии в Сирии

- говорится в сообщении. 

Британская разведка отмечает, что эти два торговых судна, вероятно, возвращают эвакуированное оборудование и персонал в альтернативные места базирования подальше от Средиземного моря в сопровождении четырех кораблей ВМС российской федерации.

Переговоры между представителями российского правительства и правящей администрацией Сирии Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ) относительно будущего российских баз почти наверняка продолжаются. россия почти наверняка продолжает активно привлекать ХТШ для развития связей и продвижения себя как выгодного партнера. Однако у России более слабая переговорная позиция из-за различных факторов, в частности, вероятно, из-за враждебного отношения сирийского руководства к бывшему сирийскому диктатору Башару Асаду, которого сейчас укрывает Россия

- информирует британская разведка.  

Также отмечается, что несмотря на то, что война в Украине остается основной проблемой России, сохранение присутствия в восточном Средиземноморье почти наверняка остается стратегическим приоритетом для России, что позволяет ей спроектировать военную мощь в регионе и поддерживать свои операции в Африке.

Озабоченность России конфликтом в Украине, вероятно, уменьшила ее осведомленность о ситуации в Сирии, что повлияло на ее способность удерживать режим Асада у власти, тем самым подрывая стратегические интересы России на Ближнем Востоке, Средиземноморье и Африке

- заявляет британская разведка.  

 Дополнение

Спутниковые снимки подтверждают вывоз российской военной техники из сирийского порта Тартус.

Новые власти Сирии обратились к России с требованием выдать Башара Асада, который в декабре бежал в Москву после свержения его режима. Кроме того, Дамаск настаивает на компенсации ущерба, нанесенного российской поддержкой Асада.  

Добавим

Издание The Washington Post сообщало, что сирийская повстанческая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», которая свергла режим Башара Асада, могла получить незначительную военную помощь от Украины.

    Лидер новых властей Сирии, глава группировки Хаят Тахрир аш-Шам Ахмед аль-Шараа сегодня, 30 декабря, встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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