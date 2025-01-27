рф почала вивозити військову техніку з сирійського порту Тартус: опубліковано супутникові знімки

Супутникові знімки підтверджують вивезення російської військової техніки з сирійського порту Тартус. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, російська служба Радіо Свобода опублікувала перші супутникові знімки порту високої якості після початку завантаження військової техніки з усієї Сирії на вантажні судна Sparta та Sparta II. Ці судна належать компанії "Оборонлогістика", яка працює під Міноборони рф.

На фото видно, що станом на 27 січня Sparta II вже залишила порт і разом з ним зникла значна частина техніки з причалу, проте судно Sparta все ще в порту. Майданчик біля нього, який 18 січня був майже порожнім, тепер заповнений контейнерами.

Нагадаємо

Міністри закордонних справ ЄС погодили дорожню карту послаблення санкцій ЄС щодо Сирії.