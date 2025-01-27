ЄС погодив дорожню карту щодо послаблення санкцій проти Сирії

Міністри закордонних справ ЄС погодили дорожню карту послаблення санкцій ЄС щодо Сирії. Про це повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас у соцмережі Х, передає УНН.

"Хоча ми прагнемо діяти швидко, скасування санкцій може бути скасовано, якщо будуть зроблені неправильні кроки", - зауважила Каллас.

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Як писав Reuters, Євросоюз готується зняти обмеження з енергетичного та транспортного секторів Сирії. Питання фінансових санкцій залишається відкритим, а остаточне рішення очікується на зустрічі міністрів у Брюсселі.

Нагадаємо

12 січня верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас анонсувала зустріч очільників зовнішньополітичних відомств країн ЄС у Брюсселі наприкінці січня, щоб обговорити питання зняття санкцій з Сирії.