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ЄС погодив дорожню карту щодо послаблення санкцій проти Сирії

ЄС погодив дорожню карту щодо послаблення санкцій проти Сирії

Київ • УНН

 • 36269 перегляди

Міністри закордонних справ ЄС узгодили план послаблення санкцій щодо Сирії. Можливе зняття обмежень в енергетичному та транспортному секторах, але рішення може бути скасоване при неправильних кроках.

Міністри закордонних справ ЄС погодили дорожню карту послаблення санкцій ЄС щодо Сирії. Про це повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас у соцмережі Х, передає УНН.

"Хоча ми прагнемо діяти швидко, скасування санкцій може бути скасовано, якщо будуть зроблені неправильні кроки", - зауважила Каллас.

Раніше

Як писав Reuters, Євросоюз готується зняти обмеження з енергетичного та транспортного секторів Сирії. Питання фінансових санкцій залишається відкритим, а остаточне рішення очікується на зустрічі міністрів у Брюсселі.

Нагадаємо

12 січня верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас анонсувала зустріч очільників зовнішньополітичних відомств країн ЄС у Брюсселі наприкінці січня, щоб обговорити питання зняття санкцій з Сирії.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
kaia-kallasКая Каллас
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
syriiaСирія
briusselБрюссель

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