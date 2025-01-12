Очільники МЗС країн ЄС зустрінуться в Брюсселі, аби обговорити зняття санкцій з Сирії - Каллас
Київ • УНН
Очільники МЗС країн ЄС зберуться в Брюсселі наприкінці січня для обговорення зняття санкцій з Сирії. Про це повідомила Кая Каллас під час візиту в Саудівську Аравію.
Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас анонсувала зустріч очільників зовнішньополітичних відомств країн ЄС у Брюсселі наприкінці січня, щоб обговорити питання зняття санкцій з Сирії. Про це повідомляє Yle, пише УНН.
Деталі
Згідно з повідомленням, про це колишня прем'єр-міністерка Естонії заявила під час свого візиту в Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, де в неділю відбудеться зустріч представників країн Заходу та Близького Сходу, присвячена ситуації в Сирії.
"Ми будемо працювати над тим, щоб на той час ми могли реально прийняти рішення з цього питання", - зазначила Каллас.
Нагадаємо
Україна відправила до Сирії 500 тонн борошна для 167 тисяч жителів. Сирійська сторона зацікавлена в довгострокових поставках різних продуктів з України, включаючи олію, цукор та м'ясо.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна цінує шанс на відновлення нормального й стабільного життя в Сирії та готова розвивати довгострокові, стратегічні відносини.