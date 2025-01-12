Главы МИД стран ЕС встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить снятие санкций с Сирии - Каллас
Киев • УНН
Главы МИД стран ЕС соберутся в Брюсселе в конце января для обсуждения снятия санкций с Сирии. Об этом сообщила Кая Каллас во время визита в Саудовскую Аравию.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас анонсировала встречу руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе в конце января, чтобы обсудить вопрос снятия санкций с Сирии. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.
Детали
Согласно сообщению, об этом бывшая премьер-министр Эстонии заявила во время своего визита в Эр-Рияд, Саудовская Аравия, где в воскресенье состоится встреча представителей стран Запада и Ближнего Востока, посвященная ситуации в Сирии.
"Мы будем работать над тем, чтобы к тому времени мы могли реально принять решение по этому вопросу", - отметила Каллас.
Напомним
Украина отправила в Сирию 500 тонн муки для 167 тысяч жителей. Сирийская сторона заинтересована в долгосрочных поставках различных продуктов из Украины, включая масло, сахар и мясо.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина ценит шанс на восстановление нормальной и стабильной жизни в Сирии и готова развивать долгосрочные, стратегические отношения.