Главы МИД стран ЕС встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить снятие санкций с Сирии - Каллас

ukenru
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
 • 138718 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
 • 198957 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
 • 179578 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
 • 216842 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
 • 130953 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
 • 118319 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
 • 110701 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Эксклюзив
Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю
 • 93696 просмотра

Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю

Эксклюзив
Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)
 • 107998 просмотра

Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

Эксклюзив
Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии
 • 121487 просмотра

Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Удары украинских БпЛА наносят значительный урон штурмовикам КНДР - ISW

Удары украинских БпЛА наносят значительный урон штурмовикам КНДР - ISW

 • 54278 просмотра
Агрессор держит в Черном и Средиземном морях корабли с крылатыми ракетами

Агрессор держит в Черном и Средиземном морях корабли с крылатыми ракетами

 • 36085 просмотра
Потери россии за сутки: Защитники уничтожили 1750 террористов - Генштаб

Потери россии за сутки: Защитники уничтожили 1750 террористов - Генштаб

 • 46730 просмотра
Тысячи литовских дронов, предназначенных для Украины, застряли на складах

Тысячи литовских дронов, предназначенных для Украины, застряли на складах

 • 64756 просмотра
Украинские БПЛА атаковали Брянскую область

Украинские БПЛА атаковали Брянскую область

 • 25630 просмотра
публикации
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

 • 138718 просмотра
Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

 • 198957 просмотра
Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

 • 119937 просмотра
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
Эксклюзив

 • 216842 просмотра
Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

 • 133855 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

 • 105771 просмотра
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

 • 117550 просмотра
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

 • 124880 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 131884 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 129613 просмотра
Актуальное
Главы МИД стран ЕС встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить снятие санкций с Сирии - Каллас

Главы МИД стран ЕС встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить снятие санкций с Сирии - Каллас

Киев  •  УНН

 • 3410 просмотра

Read in English

Главы МИД стран ЕС соберутся в Брюсселе в конце января для обсуждения снятия санкций с Сирии. Об этом сообщила Кая Каллас во время визита в Саудовскую Аравию.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас анонсировала встречу руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе в конце января, чтобы обсудить вопрос снятия санкций с Сирии. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

Согласно сообщению, об этом бывшая премьер-министр Эстонии заявила во время своего визита в Эр-Рияд, Саудовская Аравия, где в воскресенье состоится встреча представителей стран Запада и Ближнего Востока, посвященная ситуации в Сирии.

"Мы будем работать над тем, чтобы к тому времени мы могли реально принять решение по этому вопросу", - отметила Каллас.

Напомним

Украина отправила в Сирию 500 тонн муки для 167 тысяч жителей. Сирийская сторона заинтересована в долгосрочных поставках различных продуктов из Украины, включая масло, сахар и мясо.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина ценит шанс на восстановление нормальной и стабильной жизни в Сирии и готова развивать долгосрочные, стратегические отношения.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
kaia-kallasКайя Каллас
er-riyadЭр-Рияд
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
siriyaСирия
bryusselБрюссель
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы