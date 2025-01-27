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ЕС согласовал дорожную карту по ослаблению санкций против Сирии

ЕС согласовал дорожную карту по ослаблению санкций против Сирии

Киев  •  УНН

 • 7371 просмотра

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Министры иностранных дел ЕС согласовали план ослабления санкций в отношении Сирии. Возможно снятие ограничений в энергетическом и транспортном секторах, но решение может быть отменено при неправильных шагах.

Министры иностранных дел ЕС согласовали дорожную карту ослабления санкций ЕС в отношении Сирии. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в соцсети Х, передает УНН.

"Хотя мы стремимся действовать быстро, отмена санкций может быть отменена, если будут сделаны неправильные шаги", - заметила Каллас.

Ранее

Как писал Reuters, Евросоюз готовится снять ограничения с энергетического и транспортного секторов Сирии. Вопрос финансовых санкций остается открытым, а окончательное решение ожидается на встрече министров в Брюсселе.

Напомним

12 января верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас анонсировала встречу глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе в конце января, чтобы обсудить вопрос снятия санкций с Сирии.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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