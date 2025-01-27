ЕС согласовал дорожную карту по ослаблению санкций против Сирии
Киев • УНН
Министры иностранных дел ЕС согласовали план ослабления санкций в отношении Сирии. Возможно снятие ограничений в энергетическом и транспортном секторах, но решение может быть отменено при неправильных шагах.
Министры иностранных дел ЕС согласовали дорожную карту ослабления санкций ЕС в отношении Сирии. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в соцсети Х, передает УНН.
"Хотя мы стремимся действовать быстро, отмена санкций может быть отменена, если будут сделаны неправильные шаги", - заметила Каллас.
Ранее
Как писал Reuters, Евросоюз готовится снять ограничения с энергетического и транспортного секторов Сирии. Вопрос финансовых санкций остается открытым, а окончательное решение ожидается на встрече министров в Брюсселе.
Напомним
12 января верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас анонсировала встречу глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе в конце января, чтобы обсудить вопрос снятия санкций с Сирии.