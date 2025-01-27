рф начала вывозить военную технику из сирийского порта Тартус: опубликованы спутниковые снимки
Киев • УНН
Спутниковые снимки зафиксировали вывоз российской военной техники из сирийского порта Тартус на суда Sparta и Sparta II. Техника загружается на корабли компании "Оборонлогистика", работающей под руководством Минобороны рф.
Спутниковые снимки подтверждают вывоз российской военной техники из сирийского порта Тартус. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, российская служба Радио Свобода опубликовала первые спутниковые снимки порта высокого качества после начала загрузки военной техники со всей Сирии на грузовые суда Sparta и Sparta II. Эти суда принадлежат компании "Оборонлогистика", которая работает под Минобороны рф.
На фото видно, что по состоянию на 27 января Sparta II уже покинула порт и вместе с ним исчезла значительная часть техники с причала, однако судно Sparta все еще в порту. Площадка возле него, которая 18 января была почти пустой, теперь заполнена контейнерами.
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