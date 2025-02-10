рф намагається нав'язати себе як партнера для нового керівництва Сирії – британська розвідка

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Київ • УНН

 • 26013 перегляди

російські кораблі вивозять обладнання та персонал з військової бази в Тартусі. москва веде переговори з новою сирійською владою, маючи слабку позицію через переховування Асада.

росія намагається просунути себе як вигідного партнера для  нового керівництва Сирії. Проте росія має слабшу переговорну позицію через різні чинники, зокрема, ймовірно, через вороже ставлення сирійського керівництва до колишнього сирійського диктатора Башара Асада, якого зараз переховує росія.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, передає УНН.  

Повідомляється, що 28 і 29 січня 2025 року російські торгові судна SPARTA Il і SPARTA покинули Тартус, стратегічно важливу військово-морську базу росії в Сирії

- йдеться в повідомленні. 

Британська розвідка зазначає, що ці два торгові судна, ймовірно, повертають евакуйоване обладнання та персонал до альтернативних місць базування подалі від Середземного моря у супроводі чотирьох кораблів ВМС російської федерації.

Переговори між представниками російського уряду та правлячою адміністрацією Сирії Хайят Тахрір аш-Шам (ХТШ) щодо майбутнього російських баз майже напевно тривають. росія майже напевно продовжує активно залучати ХТШ для розвитку зв’язків і просування себе як вигідного партнера. Однак росія має слабшу переговорну позицію через різні чинники, зокрема, ймовірно, через вороже ставлення сирійського керівництва до колишнього сирійського диктатора Башара Асада, якого зараз переховує росія

- інформує британська розвідка.  

Також зазначається, що попри те, що війна в Україні залишається основною проблемою росії, збереження присутності в східному Середземномор’ї майже напевно залишається стратегічним пріоритетом для росії, що дозволяє їй спроектувати військову міць у регіоні та підтримувати свої операції в Африці.

Заклопотаність росії конфліктом в Україні, ймовірно, зменшила її обізнаність про ситуацію в Сирії, що вплинуло на її здатність утримувати режим Асада при владі, тим самим підриваючи стратегічні інтереси росії на Близькому Сході, Середземномор’ї та Африці

- заявляє британська розвідка.  

 Доповнення

Супутникові знімки підтверджують вивезення російської військової техніки з сирійського порту Тартус.

Нова влада Сирії звернулася до росії з вимогою видати Башара Асада, який у грудні втік до москви після повалення його режиму. Крім того, Дамаск наполягає на компенсації збитків, завданих російською підтримкою Асада.  

Додамо

Видання The Washington Post повідомляло, що сирійське повстанське угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", яке повалило режим Башара Асада, могло отримало незначну військову допомогу від України.

    Лідер нової влади Сирії, глава угруповання Хаят Тахрір аш-Шам Ахмед аль-Шараа сьогодні, 30 грудня, зустрівся з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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