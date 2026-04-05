рф перебрасывает значительные силы на Запорожское направление - Андрющенко
Киев • УНН
Оккупанты перемещают колонны по 60 единиц техники непосредственно с передовой. Через порт ростова в Бердянск массово завозят морские контейнеры.
российские войска в конце недели резко активизировали переброску подразделений в сторону Запорожского направления. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram, передает УНН.
Детали
По его словам, в начале недели перемещения соответствовали привычному графику и даже демонстрировали замедление.
Впрочем, ситуация изменилась со второй половины четверга.
Фиксируем неожиданно большую переброску на Запорожское направление со стороны Донецка. Переводят подразделения не с тренировок или ремонта, а непосредственно с позиций у линии фронта
Речь идет о колоннах объемом до одного подразделения – в среднем 50–60 единиц техники, включая тягачи, перевозящие бронетехнику.
Кроме того, зафиксирована транспортировка морских контейнеров военными грузовиками с направления ростова-на-дону в Бердянск.
Это, по словам Андрющенко, свидетельствует об использовании ростовского порта для военных нужд.
