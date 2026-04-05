рф перекидає значні сили на Запорізький напрямок - Андрющенко
Київ • УНН
Окупанти переміщують колони по 60 одиниць техніки безпосередньо з передової. Через порт ростова до Бердянська масово завозять морські контейнери.
російські війська наприкінці тижня різко активізували перекидання підрозділів у бік Запорізького напрямку. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у Telegram, передає УНН.
Деталі
За його словами, на початку тижня переміщення відповідали звичному графіку та навіть демонстрували сповільнення.
Втім, ситуація змінилася з другої половини четверга.
Фіксуємо несподівано велике перекидання на Запорізький напрямок з боку Донецька. Переводять підрозділи не з тренувань чи ремонту, а безпосередньо з позицій біля лінії фронту
Йдеться про колони обсягом до одного підрозділу - у середньому 50–60 одиниць техніки, включно з тягачами, що перевозять бронетехніку.
Крім того, зафіксовано транспортування морських контейнерів військовими вантажівками з напрямку ростова-на-дону до Бердянська.
Це, за словами Андрющенка, свідчить про використання ростовського порту для військових потреб.
