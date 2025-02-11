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рф отправляет своих опытных солдат в КНДР для обмена опытом под видом лечения - ISW

рф отправляет своих опытных солдат в КНДР для обмена опытом под видом лечения - ISW

Киев  •  УНН

 • 974 просмотра

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россия направляет опытных военных в Северную Корею под предлогом лечения для обмена боевым опытом. КНДР отказалась от финансовой компенсации за медицинское обслуживание российских солдат.

россия отправляет своих опытных военных в Северную Корею для обмена военным опытом под видом лечения.

Об этом говорится в сводке аналитиков Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Российский чиновник заявил, что россия отправляет опытных российских военных в Северную Корею для лечения. Посол России в Северной Корее Александр Мацегора утверждает, что россия отправила «сотни» раненых солдат, воевавших против Украины, в Северную Корею для реабилитации и медицинского обслуживания и что Северная Корея отказалась от предложения России о финансовой компенсации за медицинское обслуживание, питание и другие расходы, связанные с пребыванием россиян в Северной Корее.

Сообщается, что российское военное командование отправляло раненых обратно в штурмовые группы без лечения, демонстрируя общее пренебрежение к здоровью солдат в российской армии и ставя под сомнение официальные заявления россии об отправке российских солдат за границу на лечение, в частности в Северную Корею.

Прибытие в Северную Корею опытных российских солдат, особенно если среди них есть офицеры или унтер-офицеры, может позволить российским военным работать с северокорейскими силами и распространять уроки войны в Украине во время якобы выздоровления

- считают аналитики. 

ISW: Северная Корея использует войну в Украине для испытания своего военного потенциала09.02.25, 06:05 • 72127 просмотров

Кроме того, кремль может создавать информационные условия, чтобы оправдать поступление граждан Северной Кореи в Россию для работы в российской армии или на военной службе.

Посол РФ в Северной Корее Мацегора заявил, что Северная Корея и россия наращивают образовательное сотрудничество и что профессора из северокорейских университетов будут ездить в москву, казань, новосибирск и владивосток «на длительный период», чтобы преподавать корейский язык в российских университетах, и что российские университеты готовят трехмесячные стажировки для северокорейских студентов.

Заявление Мацегоры было сделано после отчета Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS) от 9 февраля о том, что северокорейцы все чаще въезжают в Россию по студенческим визам, чтобы устроиться на стройку.

Дополнение

Северная Корея, вероятно, получит от России техническую помощь для разработки нескольких типов дронов. Соглашение заключено в ответ на отправку северокорейских военных в Россию. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
institut-izucheniya-voiniИнститут изучения войны
severnaya-koreyaСеверная Корея
ukrainaУкраина

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