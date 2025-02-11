рф відправляє своїх досвідчених солдатів до КНДР для обміну досвідом під виглядом лікування - ISW

росія відправляє своїх досвідчених військових до Північної Кореї для обміну військовим досвідом під виглядом лікування.

Про це йдеться у зведенні аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Російський чиновник заявив, що росія відправляє досвідчених російських військових до Північної Кореї для лікування. Посол росії в Північній Кореї Олександр Мацегора стверджує, що росія відправила "сотні" поранених солдатів, які воювали проти України, до Північної Кореї для реабілітації та медичного обслуговування й що Північна Корея відмовилася від пропозиції росії щодо фінансової компенсації за медичне обслуговування, харчування та інші витрати, пов’язані з перебуванням росіян у Північній Кореї.

Повідомляється, що російське військове командування відправляло поранених назад у штурмові групи без лікування, демонструючи загальну зневагу до здоров’я солдатів у російській армії та ставлячи під сумнів офіційні заяви росії про відправку російських солдатів за кордон на лікування, зокрема до Північної Кореї.

Прибуття до Північної Кореї досвідчених російських солдатів, особливо якщо серед них є офіцери чи унтер-офіцери, може дозволити російським військовим працювати з північнокорейськими силами та поширювати уроки війни в Україні під час нібито одужання