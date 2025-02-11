рф відправляє своїх досвідчених солдатів до КНДР для обміну досвідом під виглядом лікування - ISW
Київ • УНН
росія направляє досвідчених військових до Північної Кореї під приводом лікування для обміну бойовим досвідом. КНДР відмовилась від фінансової компенсації за медичне обслуговування російських солдатів.
росія відправляє своїх досвідчених військових до Північної Кореї для обміну військовим досвідом під виглядом лікування.
Про це йдеться у зведенні аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.
Російський чиновник заявив, що росія відправляє досвідчених російських військових до Північної Кореї для лікування. Посол росії в Північній Кореї Олександр Мацегора стверджує, що росія відправила "сотні" поранених солдатів, які воювали проти України, до Північної Кореї для реабілітації та медичного обслуговування й що Північна Корея відмовилася від пропозиції росії щодо фінансової компенсації за медичне обслуговування, харчування та інші витрати, пов’язані з перебуванням росіян у Північній Кореї.
Повідомляється, що російське військове командування відправляло поранених назад у штурмові групи без лікування, демонструючи загальну зневагу до здоров’я солдатів у російській армії та ставлячи під сумнів офіційні заяви росії про відправку російських солдатів за кордон на лікування, зокрема до Північної Кореї.
Прибуття до Північної Кореї досвідчених російських солдатів, особливо якщо серед них є офіцери чи унтер-офіцери, може дозволити російським військовим працювати з північнокорейськими силами та поширювати уроки війни в Україні під час нібито одужання
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Окрім того, кремль може створювати інформаційні умови, щоб виправдати надходження громадян Північної Кореї до росії для роботи в російській армії або на військовій службі.
Посол рф в Північній Кореї Мацегора заявив, що Північна Корея і росія нарощують освітнє співробітництво і що професори з північнокорейських університетів будуть їздити в москву, казань, новосибірськ і владивосток "на тривалий період", щоб викладати корейську мову в російських університетах, і що російські університети готують тримісячні стажування для північнокорейських студентів.
Заява Мацегори була зроблена після звіту Національної розвідувальної служби Південної Кореї (NIS) від 9 лютого про те, що північнокорейці все частіше в’їжджають до росії за студентськими візами, щоб влаштуватися на будівництво.
Доповнення
Північна Корея, імовірно, отримає від росії технічну допомогу для розробки декількох типів дронів. Угоду укладено у відповідь на відправку північнокорейських військових до росії.