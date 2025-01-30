рф ночью запустила 81 дрон по Украине, сбито 37 беспилотников
Киев • УНН
Ночью рф атаковала Украину 81 дроном «Shahed» и беспилотниками-имитаторами с разных направлений. В результате атаки пострадали объекты в нескольких областях.
россия ночью атаковала Украину 81 беспилотником, 37 сбито в 10 областях, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 30 января армия рф атаковала 81-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
На 09.00 подтверждено сбитие 37-ми ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Херсонской и Одесской областях. 39 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)
"В результате вражеской атаки пострадали Черниговщина, Сумщина, Одесская и Полтавская области. Поражены промышленные предприятия, частные и многоквартирные дома, автотранспорт. Вражеский ударный БпЛА влетел в многоэтажку в Сумах. К сожалению, есть погибшие, специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывается помощь", - говорится в сообщении.
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