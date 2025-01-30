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рф уночі запустила 81 дрон по Україні, збито 37 безпілотників

рф уночі запустила 81 дрон по Україні, збито 37 безпілотників

Київ • УНН

 • 26699 перегляди

Вночі рф атакувала Україну 81 дроном "Shahed" та безпілотниками-імітаторами з різних напрямків. Внаслідок атаки постраждали об'єкти у кількох областях.

росія вночі атакувала Україну 81 безпілотником, 37 збито у 10 областях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 30 січня армія рф атакувала 81-м ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

На 09.00 підтверджено збиття 37-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Херсонській та Одеській областях. 39 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Чернігівщина, Сумщина, Одещина та Полтавщина. Уражено промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт. Ворожий ударний БпЛА влетів у багатоповерхівку в Сумах. На жаль, є загиблі, спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога", - ідеться у повідомленні.

Удар рф по житловому будинку в Сумах забрав життя 4 людей30.01.25, 08:28 • 27858 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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