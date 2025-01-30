Удар рф по житловому будинку в Сумах забрав життя 4 людей

Внаслідок удару російських військ по 10-поверховому будинку в Сумах загинуло 4 людини, 9 постраждали, серед них 1 дитина, повідомили у четвер у Сумській ОВА у Telegram, пише УНН.

Станом на 8.00 внаслідок влучання ворожого "Шахеду" у багатоповерховий житловий будинок у Сумах 4 людини загинули і 9 отримали травми різного ступеня тяжкості, з них - 1 дитина - повідомили в ОВА

Рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо

30 січня ворог завдав удар по одному з 10-поверхових житлових будинків у Сумах. У результаті атаки попередньо зруйновано 9 квартир та 12 балконів.