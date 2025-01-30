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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар рф по жилому дому в Сумах унес жизни 4 человек

Удар рф по жилому дому в Сумах унес жизни 4 человек

Киев  •  УНН

 • 1407 просмотра

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В результате вражеского удара по 10-этажному дому в Сумах погибли 4 человека, 9 пострадали, среди них 1 ребенок. Разрушены 9 квартир и 12 балконов, спасательные работы продолжаются.

В результате удара российских войск по 10-этажному дому в Сумах погибли 4 человека, 9 пострадали, среди них 1 ребенок, сообщили в четверг в Сумской ОВА в Telegram, пишет УНН.

По состоянию на 8.00 в результате попадания вражеского "Шахеда" в многоэтажный жилой дом в Сумах 4 человека погибли и 9 получили травмы различной степени тяжести, из них - 1 ребенок

- сообщили в ОВА.

Спасательные работы продолжаются.

Напомним

30 января враг нанес удар по одному из 10-этажных жилых домов в Сумах. В результате атаки предварительно разрушено 9 квартир и 12 балконов.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
sumyСумы

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