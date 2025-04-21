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рф ночью атаковала Украину 96 беспилотниками и 3 ракетами: сбито 42 дрона

Киев • УНН

 • 418 просмотра

В ночь на 21 апреля РФ атаковала Украину 96 дронами и тремя ракетами с разных направлений. Силы обороны сбили 42 БпЛА Shahed, еще 47 потеряны локационно; есть последствия для Харьковской, Днепропетровской и Черкасской областей.

рф ночью атаковала Украину 96 беспилотниками и 3 ракетами: сбито 42 дрона

рф ночью атаковала Украину 96 дронами и тремя ракетами, сбито 42 беспилотника, еще 47 - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 21 апреля враг нанес удар по Херсонщине противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" из Крыма, по Николаевщине - двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря, а также атаковал Украину 96-ю ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов) - районы пусков: Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф, Гвардейское - Крым.

Воздушное нападение противника отбивали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 42 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны

- сообщили в ВС ВСУ.

47 вражеских беспилотников-имитаторов, как указано, - локационно потеряны (без негативных последствий).

"В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Днепропетровщина и Черкащина", - говорится в сообщении.

Николаев утром подвергся ракетной атаке рф21.04.25, 08:20 • 1746 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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