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рф уночі атакувала Україну 96 безпілотниками та 3 ракетами: збито 42 дрони

Київ • УНН

 • 788 перегляди

У ніч на 21 квітня рф атакувала Україну 96 дронами та трьома ракетами з різних напрямків. Сили оборони збили 42 БпЛА Shahed, ще 47 втрачено локаційно; є наслідки для Харківщини, Дніпропетровщини та Черкащини.

рф уночі атакувала Україну 96 безпілотниками та 3 ракетами: збито 42 дрони

рф уночі атакувала Україну 96 дронами та трьома ракетами, збито 42 безпілотники, ще 47 - не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 21 квітня ворог завдав удару по Херсонщині протикорабельною крилатою ракетою "Онікс" із Криму, по Миколаївщині - двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також атакував Україну 96-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) - райони пусків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, Гвардійське - Крим.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни

- повідомили у ПС ЗСУ.

47 ворожих безпілотників-імітаторів, як вказано, - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Черкащина", - ідеться у повідомленні.

Миколаїв вранці зазнав ракетної атаки рф21.04.25, 08:20 • 2084 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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