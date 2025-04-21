Миколаїв вранці зазнав ракетної атаки рф

Російські війська вранці атакували місто Миколаїв ракетами, тип яких встановлюється, повідомив у понеділок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

Місто Миколаїв. Зранку, 21 квітня, близько 04:57 ворог атакував місто ракетами, тип встановлюється. Постраждалих та пошкоджень немає - написав Кім.

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