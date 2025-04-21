Миколаїв вранці зазнав ракетної атаки рф
Київ • УНН
Зранку 21 квітня близько 04:57 ворог атакував місто Миколаїв ракетами, тип яких встановлюється. За повідомленням Кіма, внаслідок атаки постраждалих та пошкоджень немає.
Російські війська вранці атакували місто Миколаїв ракетами, тип яких встановлюється, повідомив у понеділок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.
Місто Миколаїв. Зранку, 21 квітня, близько 04:57 ворог атакував місто ракетами, тип встановлюється. Постраждалих та пошкоджень немає
росіяни атакували Миколаївську ТЕЦ: без опалення залишилось 46 тисяч абонентів 16.02.25, 15:01 • 34268 переглядiв