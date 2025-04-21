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Тиждень напруги та внутрішньої опори: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 22–28 квітня
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Тиждень напруги та внутрішньої опори: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 22–28 квітня

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Миколаїв вранці зазнав ракетної атаки рф

Київ • УНН

 • 516 перегляди

Зранку 21 квітня близько 04:57 ворог атакував місто Миколаїв ракетами, тип яких встановлюється. За повідомленням Кіма, внаслідок атаки постраждалих та пошкоджень немає.

Миколаїв вранці зазнав ракетної атаки рф

Російські війська вранці атакували місто Миколаїв ракетами, тип яких встановлюється, повідомив у понеділок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

Місто Миколаїв. Зранку, 21 квітня, близько 04:57 ворог атакував місто ракетами, тип встановлюється. Постраждалих та пошкоджень немає

- написав Кім.

росіяни атакували Миколаївську ТЕЦ: без опалення залишилось 46 тисяч абонентів 16.02.25, 15:01 • 34268 переглядiв

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