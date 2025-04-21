Николаев утром подвергся ракетной атаке РФ
Киев • УНН
Утром 21 апреля около 04:57 враг атаковал город Николаев ракетами, тип которых устанавливается. По сообщению Кима, в результате атаки пострадавших и повреждений нет.
Российские войска утром атаковали город Николаев ракетами, тип которых устанавливается, сообщил в понедельник глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
Город Николаев. Утром, 21 апреля, около 04:57 враг атаковал город ракетами, тип устанавливается. Пострадавших и повреждений нет
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