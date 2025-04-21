Николаев утром подвергся ракетной атаке РФ

Российские войска утром атаковали город Николаев ракетами, тип которых устанавливается, сообщил в понедельник глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Город Николаев. Утром, 21 апреля, около 04:57 враг атаковал город ракетами, тип устанавливается. Пострадавших и повреждений нет - написал Ким.

россияне атаковали Николаевскую ТЭЦ: без отопления осталось 46 тысяч абонентов