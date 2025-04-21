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Николаев утром подвергся ракетной атаке РФ

Киев • УНН

 • 408 просмотра

Утром 21 апреля около 04:57 враг атаковал город Николаев ракетами, тип которых устанавливается. По сообщению Кима, в результате атаки пострадавших и повреждений нет.

Николаев утром подвергся ракетной атаке РФ

Российские войска утром атаковали город Николаев ракетами, тип которых устанавливается, сообщил в понедельник глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Город Николаев. Утром, 21 апреля, около 04:57 враг атаковал город ракетами, тип устанавливается. Пострадавших и повреждений нет

- написал Ким.

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