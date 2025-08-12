рф ночью атаковала Украину 4 баллистическими ракетами и 48 дронами: 36 беспилотников обезврежены

$41.390.07
48.190.08
ukenru
05:29 • 6738 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и Путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 62236 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 112207 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 162925 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 124963 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 90999 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 131879 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 130607 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 107634 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 74676 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
72%
755мм
Популярные новости
"Аляска с Украиной": в Анкоридже из-за встречи Трампа с Путиным готовятся массовые протестыPhoto11 августа, 21:01 • 6418 просмотра
«Последовательность шагов важна»: ЕС готовит 19-й пакет санкций против РФ из-за отказа от прекращения огня11 августа, 23:49 • 7186 просмотра
ЦПД СНБО: российская пропаганда распространяет фейки о «бесчеловечной тактике» ВСУPhoto12 августа, 00:14 • 13403 просмотра
Украинские военные показали уничтожение танка Т-72 и склада ГСМ на Купянском направленииVideo01:23 • 3554 просмотра
Киевлянин за $15-25 тысяч "снимал" мужчин с воинского учета02:50 • 9580 просмотра
публикации
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 62213 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 112191 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 162907 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно11 августа, 10:52 • 123892 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 133197 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Михаил Федоров
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Франция
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
«Времени больше нет»: Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу06:40 • 0 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 17488 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 162923 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 118422 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 234005 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Шахед-136
WhatsApp
Нефть марки Brent
ЧатГПТ

рф ночью атаковала Украину 4 баллистическими ракетами и 48 дронами: 36 беспилотников обезврежены

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Ночью россия запустила по Украине 4 баллистические ракеты и 48 дронов. Обезврежено 36 беспилотников, но зафиксировано попадание 12 дронов и 3 ракет в семи местах.

рф ночью атаковала Украину 4 баллистическими ракетами и 48 дронами: 36 беспилотников обезврежены

россия ночью запустила по Украине четыре баллистические ракеты и 48 дронов, обезврежено 36 беспилотников, но есть попадания 12 дронов и 3 ракет в семи местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 12 августа (с 20.00 11 августа) противник атаковал 48-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Миллерово, Шаталово - рф, а также 4-мя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской и Брянской обл. рф.

Ударными БпЛА атакованы Сумщина и Донетчина, ракетами - Черниговщина

- сообщили в Воздушных силах в соцсетях.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 12 БпЛА и 3 ракет на 7 локациях

- указали в ВС ВСУ.

Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска12.08.25, 09:06 • 1986 просмотров

Юлия Шрамко

Война
Донецкая область
Сумская область
Черниговская область
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
9К720 Искандер
Украина