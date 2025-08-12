рф ночью атаковала Украину 4 баллистическими ракетами и 48 дронами: 36 беспилотников обезврежены
Киев • УНН
Ночью россия запустила по Украине 4 баллистические ракеты и 48 дронов. Обезврежено 36 беспилотников, но зафиксировано попадание 12 дронов и 3 ракет в семи местах.
россия ночью запустила по Украине четыре баллистические ракеты и 48 дронов, обезврежено 36 беспилотников, но есть попадания 12 дронов и 3 ракет в семи местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 12 августа (с 20.00 11 августа) противник атаковал 48-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Миллерово, Шаталово - рф, а также 4-мя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской и Брянской обл. рф.
Ударными БпЛА атакованы Сумщина и Донетчина, ракетами - Черниговщина
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 12 БпЛА и 3 ракет на 7 локациях
