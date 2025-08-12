рф уночі атакувала Україну 4 балістичними ракетами та 48 дронами: 36 безпілотників знешкоджено
Київ • УНН
Вночі росія запустила по Україні 4 балістичні ракети та 48 дронів. Знешкоджено 36 безпілотників, але зафіксовано влучання 12 дронів та 3 ракет у семи місцях.
росія вночі запустила по Україні чотири балістичні ракети та 48 дронів, знешкоджено 36 безпілотників, але є влучання 12 дронів та 3 ракет у семи місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 12 серпня (із 20.00 11 серпня) противник атакував 48-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Шаталово - рф, а також 4-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької та Брянської обл. рф.
Ударними БпЛА атаковано Сумщину та Донеччину, ракетами - Чернігівщину
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 12 БпЛА та 3 ракет на 7 локаціях
