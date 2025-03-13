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рф может затягивать войну, поэтому весь мир должен быть готов реагировать - Зеленский

Киев • УНН

 • 14926 просмотра

Зеленский заявил о важности давления на россию для достижения мира, подчеркнув готовность мира реагировать на затягивание войны. Он отметил успешные переговоры с США.

рф может затягивать войну, поэтому весь мир должен быть готов реагировать - Зеленский

россия может затягивать войну и поэтому весь мир должен быть готов реагировать. Надо давить на рф, чтобы был мир. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

У нас в Украине продолжается наша новая традиция – традиция ифтара. Это традиция нашего уважения и благодарности украинскому мусульманскому сообществу, всем нашим людям, которые отмечают Рамадан. В этом году именно на время Рамадана пришлись наши дипломатические усилия, усилия наших партнеров, чтобы приблизить мир 

- сказал Зеленский.

Он отметил, что состоялась очень успешная встреча дипломатических представителей Украины и Америки. Президент отметил, что это произошло в мусульманской стране, предоставившей площадку для разговора. 

И так может получиться – если давления Америки на россию будет достаточно, – что именно во время Рамадана появится возможность начать делать сильные дипломатические шаги ради мира, начать создавать план реального завершения войны и обеспечения безопасности 

- заявил Зеленский.

Зеленский раскрыл детали переговоров с США в Джидде по поводу "тишины"13.03.25, 14:24 • 19778 просмотров

Зеленский подчеркнул, что в Украине все надеются, что эта международная работа сработает и тишина в небе, на море и на фронте поможет миру.

И мы благодарны всем партнерам, которые нас поддерживают...Надо давить на россию, чтобы был мир. Мы знаем с кем мы имеем дело. Иллюзий никаких нет. Мы знаем, что россия может затягивать войну и поэтому весь мир должен быть готов реагировать

 - сказал Зеленский.

Дополнение

Ранее путин заявил, что россия выступает за перемирие с Украиной на 30 суток, "но есть нюансы". 

Трамп заявлял, что США обсуждали с Украиной территориальные уступки, в том числе какие территории останутся под контролем Украины, а какие нет, в частности и вопрос Запорожской АЭС.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркивал, что Украина не пойдет на замораживание конфликта. Против такого также выступают американские партнеры.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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