рф може затягувати війну, тому весь світ має бути готовий реагувати - Зеленський

росія може затягувати війну й тому весь світ має бути готовий реагувати. Треба тиснути на рф, щоб був мир. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

У нас в Україні продовжується наша нова традиція – традиція іфтару. Це традиція нашої поваги та вдячності українській мусульманській спільноті, усім нашим людям, які відзначають Рамадан. Цього року саме на час Рамадану припали наші дипломатичні зусилля, зусилля наших партнерів, щоб наблизити мир - сказав Зеленський.

Він зазначив, що відбулася дуже успішна зустріч дипломатичних представників України та Америки. Президент відмітив, що це сталося в мусульманській країні, яка надала майданчик для розмови.

І так може вийти – якщо тиску Америки на росію буде достатньо, – що саме в час Рамадану зʼявиться можливість почати робити сильні дипломатичні кроки заради миру, почати створювати план реального завершення війни та гарантування безпеки - заявив Зеленський.

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Зеленський наголосив, що в Україні всі сподіваються, що ця міжнародна робота спрацює і тиша в небі, на морі й на фронті допоможе миру.

І ми вдячні всім партнерам, які нас підтримують...Треба тиснути на росію, щоб був мир. Ми знаємо з ким ми маємо справу. Ілюзій ніяких немає. Ми знаємо, що росія може затягувати війну і тому весь світ має бути готовий реагувати - сказав Зеленський.

Доповнення

Раніше путін заявив, що росія виступає за перемир'я з Україною на 30 діб, "але є нюанси".

Трамп заявляв, що США обговорювали з Україною територіальні поступки, в тому числі які території залишаться під контролем України, а які ні, зокрема і питання Запорізької АЕС.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголошував, що Україна не піде на замороження конфлікту. Проти такого також виступають американські партнери.