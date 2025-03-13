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Україна ніколи не піде на замороження конфлікту, партнери з США також проти такого сценарію - Єрмак

Київ • УНН

 • 22374 перегляди

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не погодиться на замороження конфлікту, і в цьому її позиція збігається з позицією американських партнерів. Обидві сторони виступають проти сценаріїв на кшталт "Мінська-3".

Україна ніколи не піде на замороження конфлікту, партнери з США також проти такого сценарію - Єрмак

Україна не піде на замороження конфлікту. Проти такого також виступають американські партнери. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ми дуже чітко говорили про те, що ми ніколи не підемо на заморожений конфлікт. Ми точно проти, і тут наші позиції повністю співпадають з американськими партнерами. Вони теж проти замороженого, вони теж проти так званого "Мінську-3", або якихось домовленості, як Будапештський меморандум, чи інші, які, на жаль, не спрацювали, всі це усвідомлюють, всі зробили свої висновки 

- сказав Єрмак.

Він зазначив, що попереду дуже велика робота і головне, що Україна не на самоті.

Україна з партнерами, також з нашими європейськими партнерами, ми на постійно зв'язку, ми інформуємо їх, що відбувається. І я думаю, що ті, хто слідкував, побачили навіть окреме положення, яке зафіксоване про те, що ми домовилися з американськими партнерами, що обов'язково представники Європи будуть приймати участь в мирному процесі 

- додав Єрмак.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін заявив про готовність до перемир'я з Україною на 30 діб. Проте, за його словами, існують певні умови для цього.

Павло Башинський

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