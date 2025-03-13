Украина никогда не пойдет на замораживание конфликта, партнеры из США также против такого сценария - Ермак

Украина не пойдет на замораживание конфликта. Против такого также выступают американские партнеры. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы очень четко говорили о том, что мы никогда не пойдем на замороженный конфликт. Мы точно против, и здесь наши позиции полностью совпадают с американскими партнерами. Они тоже против замороженного, они тоже против так называемого "Минска-3", или каких-то договоренностей, как Будапештский меморандум, или другие, которые, к сожалению, не сработали, все это осознают, все сделали свои выводы

Он отметил, что впереди очень большая работа и главное, что Украина не в одиночестве.

Украина с партнерами, также с нашими европейскими партнерами, мы на постоянной связи, мы информируем их, что происходит. И я думаю, что те, кто следил, увидели даже отдельное положение, которое зафиксировано о том, что мы договорились с американскими партнерами, что обязательно представители Европы будут принимать участие в мирном процессе