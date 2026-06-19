рф массированно атакует энергообъекты ДТЭК на Днепровщине в течение двух суток
Киев • УНН
Оккупанты непрерывно обстреливают энергетическую инфраструктуру дронами и артиллерией. На некоторых объектах возникли пожары, повреждения значительные.
В течение последних двух дней российские войска массированно атаковали энергообъекты ДТЭК в Днепропетровской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
Детали
Оккупанты непрерывно обстреливают энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины дронами и артиллерией.
На некоторых объектах возникли пожары. Часть из них враг атаковал по несколько раз. Повреждения значительные, восстановительные работы продолжаются без остановки
Напомним
17 июня российские оккупационные войска атаковали энергетический объект ДТЭК на Днепропетровщине. В результате удара без света остались 19,4 тыс. семей в 139 населенных пунктах.
Также УНН сообщал, что власти начали принудительную эвакуацию семей с детьми еще из 23 населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области.