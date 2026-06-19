рф массированно атакует энергообъекты ДТЭК на Днепровщине в течение двух суток

В течение последних двух дней российские войска массированно атаковали энергообъекты ДТЭК в Днепропетровской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Оккупанты непрерывно обстреливают энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины дронами и артиллерией.

На некоторых объектах возникли пожары. Часть из них враг атаковал по несколько раз. Повреждения значительные, восстановительные работы продолжаются без остановки