рф держит 7 кораблей в морях: сколько ракет "Калибр" готовы к запуску
Киев • УНН
В Черном море находится один вражеский корабль с 4 ракетами "Калибр". В Средиземном море - 6 кораблей, из которых 4 могут запустить до 41 ракеты.
В Черном море находится один вражеский корабль с ракетами "Калибр" (до 4 ракет), а в Средиземном море – шесть кораблей, из которых четыре могут запускать до 41 ракеты. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Захватчики продолжают свою активность на море. В Черном море сейчас находится один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр", готовый к залу до четырех ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
Средиземное море, вместо этого, остается активной зоной присутствия, где шесть российских кораблей, четыре из которых также являются носителями ракет "Калибр", могут совершить залп до 41 ракеты.
За последние сутки через Керченский пролив в Черное и Азовское моря прошли восемь и девять судов соответственно. Пять кораблей двигались в направлении Босфора, а одно судно осуществляло движение со стороны Босфора к Азовскому морю.
В Черном море дежурят два вражеских корабля, которые являются носителями "Калибров"30 нояб. 2024, 04:53 • 31691 просмотр