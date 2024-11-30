В Черном море дежурят два вражеских корабля, которые являются носителями "Калибров"

В Черном море находятся два вражеских корабля рф, которые являются носителями "Калибров". Об этом сообщает Военно-морские силы ВСУ, пишет УНН.

В Черном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр", в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, - говорится в сообщении.

Детали

Также сообщается, что в Средиземном море вражеские корабли отсутствуют.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили:

до Черного моря-3 судна, ни одно из них не продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю-11 судов, из них 7 двигалось из пролива Босфор.

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