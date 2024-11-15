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Плетенчук о том, как рф сбывает украинское зерно: «с поддельными документами продают, как собственную продукцию»

Киев  •  УНН

 • 1723 просмотра

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Россия вывозит украинское зерно с оккупированных территорий через порты Бердянска и Мариуполя. Используя поддельные документы, оккупанты продают его как собственную продукцию через свои «официальные» порты.

россия незаконно вывозит украинское зерно с оккупированных территорий, используя поддельные документы и переправляет зерно через порты Бердянска и Мариуполя в свои порты на Азове, где продает его как собственную продукцию.

Об этом сказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук во время брифинга, передает УНН.

Мы имеем оккупированные порты, на Азове - это Бердянск и Мариуполь, уже не говоря о портах Крыма. Да, россияне их используют в первую очередь, но грбатировать территорию Украины

 - говорит Плетенчук.

По его словам, первые 2 года они вывозили то, что вырастили украинцы, а сейчас вывозят новые урожаи.

«Они используют суда, которые не выходят в международные порты. Для перегрузки из Бердянска или Мариуполя этого зерна в свои «официальные» порты на Азове, к примеру Таврический залив, где они с поддельными документами и продают, как собственную продукцию, - рассказал представитель ВМС.

Он добавил, что гражданские суда и торговый флот до сих пор ходит через Керченский пролив.

Мы не россия и не наносим удары по таким судам, хотя они в зоне нашего поражения. В основном наше зерно вывозят суда с иностранными флагами

- подчеркнул Плетенчук.

Напомним,

 Российские оккупанты продолжают воровать и вывозить зерно из Украины. Очередная партия объемом 8 тысяч тонн зерна была вывезена из Мариуполя в один из российских портов. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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