рф атаковала Украину баллистикой, обезврежено 204 из 216 дронов и все управляемые ракеты

Россия ночью выпустила по Украине баллистическую ракету, и еще 3 управляемых, а также 216 дронов, из которых 204 сбиты или подавлены, как и три управляемые ракеты, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 22 июля (с 18:00 21 июля) противник атаковал 1 баллистической ракетой Искандер-М с ВОТ АР Крым, 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства над ВОТ АР Крым и 216 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Донецк – ВОТ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 204 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дроны других типов на севере, юге, центре и востоке страны. Зафиксировано попадание 1 баллистической ракеты Искандер-М и 12 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве – вражеские БпЛА.

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