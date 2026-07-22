Киевщина подверглась атаке рф дронами - пятеро пострадавших, среди них трое детей
Киев • УНН
Враг атаковал Киевщину ударными дронами. В Бучанском районе пострадали пятеро человек, в том числе трое детей, повреждены жилые дома.
россия атаковала Киевскую область дронами, известно о 5 пострадавших, в том числе 3 детях, сообщил в среду временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Руслан Олейник в соцсетях, пишет УНН.
Враг снова атаковал нашу область ударными дронами. К сожалению, в Бучанском районе пострадали пятеро человек, среди них — трое детей. Все получили острую реакцию на стресс
По его словам, медики оказали необходимую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
"В результате атаки поврежден жилой дом, возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Еще один частный дом поврежден", - указал он.
"Также в Бориспольском районе повреждены офисно-складские помещения и два автомобиля", - отметил Олейник.
Полиция Киевщины показала последствия атаки рф.
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