Киевщина подверглась атаке рф дронами - пятеро пострадавших, среди них трое детей

россия атаковала Киевскую область дронами, известно о 5 пострадавших, в том числе 3 детях, сообщил в среду временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Руслан Олейник в соцсетях, пишет УНН.

Враг снова атаковал нашу область ударными дронами. К сожалению, в Бучанском районе пострадали пятеро человек, среди них — трое детей. Все получили острую реакцию на стресс