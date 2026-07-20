В Киевской области с помощью авиации потушили масштабный пожар после российской атаки на склады
Киев • УНН
В Бучанском районе в результате российской атаки загорелись два складских здания на площади 100 тыс. кв. м. Более 200 спасателей и 70 единиц техники тушили пожар более суток.
В Киевской области завершили ликвидацию масштабного пожара, возникшего в результате российской атаки в ночь на 19 июля, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ГСЧС, масштабный пожар возник в результате российской атаки на одном из объектов в Бучанском районе. Пламя, как указано, охватило два складских здания общей площадью около 100 тыс. кв. м.
Работы по ликвидации пожара и его последствий длились более суток и потребовали привлечения значительных сил и средств: на местах работали более 200 спасателей и 70 единиц специальной техники, в том числе авиация (включая 3 вертолета) и роботизированная техника.
"Благодаря слаженным и профессиональным действиям подразделений ГСЧС пожар удалось полностью ликвидировать. В настоящее время продолжается разбор и проливка конструкций здания", - отметили в ГСЧС.
Добавим
Издательство "Книголав" сообщило об уничтожении своего склада в результате атаки рф в ночь с 18 на 19 июля - "потеряли почти 250 тысяч книг".