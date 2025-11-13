рф атаковала Украину баллистикой и 138 дронами: 102 беспилотника обезврежены
Киев • УНН
В ночь на 13 ноября Украина отразила атаку баллистической ракеты и 138 БпЛА, сбив 102 вражеских дрона. Зафиксировано попадание 36 ударных БпЛА на 10 локациях.
рф ночью атаковала Украину баллистической ракетой и 138 дронами, 102 беспилотника обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 13 ноября (с 19:00 12 ноября) противник атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М с ВОТ АР Крым, 138 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 90 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 102 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и юге страны. Зафиксировано попадание 36 ударных БпЛА на 10 локациях
Российские атаки дронами на энергетику затронули три области, графики круглосуточно - Минэнерго13.11.25, 11:01 • 1816 просмотров