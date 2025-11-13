рф атаковала Украину баллистикой и 138 дронами: 102 беспилотника обезврежены

$42.040.02
48.650.04
ukenru
09:10 • 4050 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
07:35 • 12539 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
07:00 • 17361 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 20453 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 19416 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 16526 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
12 ноября, 15:53 • 53803 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 78137 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 71754 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
12 ноября, 13:55 • 72559 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Украине создана первая группа инструкторов для подводного дистанционного разминированияPhoto13 ноября, 01:02 • 14225 просмотра
Война бьет по бизнесу: в россии системный кризис неплатежей - ЦПД13 ноября, 01:33 • 16382 просмотра
Палата представителей Конгресса прекратила самый долгий в истории США шатдаун13 ноября, 02:05 • 26680 просмотра
Украинские военные показали ликвидацию российской ДРГ на Волчанском направленииVideo13 ноября, 02:38 • 22922 просмотра
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил Анджелину Джоли в невежестве из-за ее поездки в Украину13 ноября, 03:24 • 28817 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 82526 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 100890 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto12 ноября, 11:09 • 69039 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 77671 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 144314 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Лавров Сергей Викторович
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Белый дом
Соединённые Штаты
Луганская область
Реклама
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 42133 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 42774 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 33385 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 72238 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 72198 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Шахед-136
Хранитель

рф атаковала Украину баллистикой и 138 дронами: 102 беспилотника обезврежены

Киев • УНН

 • 1052 просмотра

В ночь на 13 ноября Украина отразила атаку баллистической ракеты и 138 БпЛА, сбив 102 вражеских дрона. Зафиксировано попадание 36 ударных БпЛА на 10 локациях.

рф атаковала Украину баллистикой и 138 дронами: 102 беспилотника обезврежены

рф ночью атаковала Украину баллистической ракетой и 138 дронами, 102 беспилотника обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 13 ноября (с 19:00 12 ноября) противник атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М с ВОТ АР Крым, 138 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 90 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 102 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и юге страны. Зафиксировано попадание 36 ударных БпЛА на 10 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Российские атаки дронами на энергетику затронули три области, графики круглосуточно - Минэнерго13.11.25, 11:01 • 1816 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
9К720 Искандер
Крым