рф атаковала Украину баллистикой и 138 дронами: 102 беспилотника обезврежены

рф ночью атаковала Украину баллистической ракетой и 138 дронами, 102 беспилотника обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 13 ноября (с 19:00 12 ноября) противник атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М с ВОТ АР Крым, 138 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 90 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 102 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и юге страны. Зафиксировано попадание 36 ударных БпЛА на 10 локациях