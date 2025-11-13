рф атакувала Україну балістикою та 138 дронами: 102 безпілотники знешкоджено
Київ • УНН
У ніч на 13 листопада Україна відбила атаку балістичної ракети та 138 БпЛА, збивши 102 ворожі дрони. Зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА на 10 локаціях.
рф уночі атакувала Україну балістичною ракетою та 138 дронами, 102 безпілотники знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 13 листопада (з 19:00 12 листопада) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Криму, 138 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни. Зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА на 10 локаціях
Російські атаки дронами на енергетику зачепили три області, графіки цілодобово - Міненерго13.11.25, 11:01 • 3916 переглядiв