рф атакувала Україну балістикою та 138 дронами: 102 безпілотники знешкоджено

ukenru
18:55 • 7422 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 20296 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 51798 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 33497 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 33290 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об’єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70433 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42493 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39379 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00 • 37423 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33312 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Популярнi новини
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептів
13 листопада, 10:59 • 57398 перегляди
У росії пролунали вибухи на НПЗ: виведено з ладу установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти
13 листопада, 12:06 • 11423 перегляди
Звільнення Гринчук і Галущенка з міністерських посад: озвучені дати розгляду питання
13 листопада, 12:51 • 22163 перегляди
"Шукаємо баланс між фронтом і тилом": Зеленський висловився про можливість розширення мобілізації
13 листопада, 14:07 • 10409 перегляди
Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзалізниця: уряд доручив перевірити найбільші держпідприємства
18:39 • 3764 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще
13 листопада, 14:40 • 51798 перегляди
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 51798 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 11:14 • 70433 перегляди
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70433 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептів
13 листопада, 10:59 • 57647 перегляди
Ціна на газ та електроенергію в Європі: де дешевше, а де дорожче
13 листопада, 08:23 • 46772 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти Франції
12 листопада, 14:08 • 103707 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олександр Сирський
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Ірландія
Судан
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у Ватикані
12 листопада, 20:00 • 54879 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми
12 листопада, 16:40 • 54838 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder
12 листопада, 09:10 • 44670 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезон
12 листопада, 07:09 • 83043 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування
12 листопада, 06:57 • 82608 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Свіфт
Мі-8

рф атакувала Україну балістикою та 138 дронами: 102 безпілотники знешкоджено

Київ • УНН

 • 2442 перегляди

У ніч на 13 листопада Україна відбила атаку балістичної ракети та 138 БпЛА, збивши 102 ворожі дрони. Зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА на 10 локаціях.

рф атакувала Україну балістикою та 138 дронами: 102 безпілотники знешкоджено

рф уночі атакувала Україну балістичною ракетою та 138 дронами, 102 безпілотники знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 13 листопада (з 19:00 12 листопада) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Криму, 138 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни. Зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА на 10 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

Російські атаки дронами на енергетику зачепили три області, графіки цілодобово - Міненерго13.11.25, 11:01 • 3916 переглядiв

Юлія Шрамко

