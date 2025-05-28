рф атаковала Украину 5 баллистическими и управляемой ракетами и 88 беспилотниками: обезврежен 71 дрон
Киев • УНН
Ночью 28 мая россия выпустила по Украине 5 баллистических ракет, управляемую авиационную ракету и 88 дронов. ПВО обезвредила 71 вражеский БПЛА, 34 из которых сбиты.
россия ночью выпустила по Украине 5 баллистических и еще одну ракету и 88 беспилотников, обезврежено 71 дрон, из которых 34 - сбиты, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 28 мая враг применил 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, управляемую авиационную ракету Х-59/69 из Курской, Воронежской областей - рф и из ВОТ Крыма, также атаковал 88-ма ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из направлений: Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.
Воздушное нападение отбивали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 71 вражеский БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и юге страны. 34 - сбиты огневыми средствами поражения, 37 - локационно потеряны/подавлены РЭБ
Как указано, "зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях".
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