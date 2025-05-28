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рф атакувала Україну 5 балістичними та керованою ракетами та 88 безпілотниками: знешкоджено 71 дрон

Київ • УНН

 • 608 перегляди

Вночі 28 травня росія випустила по Україні 5 балістичних ракет, керовану авіаційну ракету та 88 дронів. ППО знешкодила 71 ворожий БПЛА, 34 з яких збито.

рф атакувала Україну 5 балістичними та керованою ракетами та 88 безпілотниками: знешкоджено 71 дрон

росія вночі випустила по Україні 5 балістичних та ще одну ракети та 88 безпілотників, знешкоджено 71 дрон, з яких 34 - збито, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 28 травня ворог застосував 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, керовану авіаційну ракету Х-59/69 із Курської, Воронезької областей - рф та з ТОТ Криму, також атакував 88-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 71 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни. 34 - збито вогневими засобами ураження, 37 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Як вказано, "зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях".

Ворог атакував промислове підприємство у Кіровоградській області: троє поранених28.05.25, 07:22 • 1894 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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