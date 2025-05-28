рф атакувала Україну 5 балістичними та керованою ракетами та 88 безпілотниками: знешкоджено 71 дрон
Київ • УНН
Вночі 28 травня росія випустила по Україні 5 балістичних ракет, керовану авіаційну ракету та 88 дронів. ППО знешкодила 71 ворожий БПЛА, 34 з яких збито.
росія вночі випустила по Україні 5 балістичних та ще одну ракети та 88 безпілотників, знешкоджено 71 дрон, з яких 34 - збито, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 28 травня ворог застосував 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, керовану авіаційну ракету Х-59/69 із Курської, Воронезької областей - рф та з ТОТ Криму, також атакував 88-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф.
Повітряний напад відбивали, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 71 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни. 34 - збито вогневими засобами ураження, 37 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ
Як вказано, "зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях".
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