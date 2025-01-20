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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф атаковала Украину 141 беспилотником и баллистической ракетой, 93 дрона сбиты

рф атаковала Украину 141 беспилотником и баллистической ракетой, 93 дрона сбиты

Киев  •  УНН

 • 13104 просмотра

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россия атаковала Украину 141 дроном «Шахед» и беспилотниками-имитаторами с 5 направлений, а также ракетой «Искандер-М». Силы ПВО уничтожили 93 ударные БПЛА в 13 областях Украины.

россия атаковала Украину 141 беспилотником, а также ракетой "Искандер-М", уничтожено 93 дрона в 13 областях Украины, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 20 января (с 19.00 19 января) противник атаковал 141-м ударным БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с пяти направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - рф, а также применил баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области по Сумской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 93-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях. 47 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий), два из них - улетели в рф

- сообщили в Воздушных силах ВСУ в соцсетях.

Генштаб: 189 боев за сутки, почти половина - на Покровском направлении20.01.25, 08:19 • 13256 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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