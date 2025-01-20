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рф атакувала Україну 141 безпілотником і балістичною ракетою, 93 дрони збито

рф атакувала Україну 141 безпілотником і балістичною ракетою, 93 дрони збито

Київ • УНН

 • 33621 перегляди

росія атакувала Україну 141 дроном "Шахед" та безпілотниками-імітаторами з 5 напрямків, а також ракетою "Іскандер-М". Сили ППО знищили 93 ударні БПЛА в 13 областях України.

росія атакувала Україну 141 безпілотником, а також ракетою "Іскандер-М", знищено 93 дрони в 13 областях України, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 20 січня (із 19.00 19 січня) противник атакував 141-м ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, а також застосував балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області по Сумщині.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 93-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях. 47 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків), два із них - полетіли в рф

- повідомили у Повітряних силах ЗСУ у соцмережах.

Генштаб: 189 боїв за добу, майже половина - на Покровському напрямку20.01.25, 08:19 • 31646 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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