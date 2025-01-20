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Генштаб: 189 боїв за добу, майже половина - на Покровському напрямку

Генштаб: 189 боїв за добу, майже половина - на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 31646 перегляди

За минулу добу відбулося 189 бойових зіткнень, противник завдав 40 авіаударів та здійснив понад 5000 обстрілів. Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку - 89 штурмових дій.

189 боїв сталося на фронті минулої доби, майже половина - на Покровському напрямку, пише УНН.

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 40 авіаударів, скинувши 59 КАБ. Окрім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 114 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2832 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два засоби протиповітряної оборони противника", - ідеться у зведенні.

Як повідомляється, ситуація за напрямками наступна:

На Харківському напрямку, за підтримки авіації, ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.

На Куп'янському напрямку вчора відбулося 13 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Строївки, Піщаного, Колісниківки, Загризового, Кутьківки, Нової Кругляківки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Новоєгорівки, Надії, Новосергіївки, Першотравневого, Зеленого Гаю, Макіївки, Новосадового, Зарічного, Колодязів, Зеленої Долини, Тернів та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського, всього було відбито дві атаки.

На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували у районі Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 89 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Зелене Поле, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Покровськ, Звірове, Шевченко, Удачне, Успенівка, Котлине, Надіївка, Новотроїцьке, Новоандріївка, Слов’янка, Петропавлівка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 16 атак в напрямках Костянтинополя та Великої Новосілки. Крім того, противник активно застосовував авіацію на напрямку.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі населеного пункту Новоандріївки.

Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території, успішно відбили дві наступальні дії ворога на Придніпровському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 12 авіаударів, скинувши при цьому 16 КАБ, здійснив 416 обстрілів. Українські захисники відбили 14 штурмових дій загарбників", - сказано у зведенні.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За добу Захисники ліквідували 1690 військових терористичної країни - Генштаб20.01.25, 07:35 • 25621 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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