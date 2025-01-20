Генштаб: 189 боев за сутки, почти половина - на Покровском направлении

189 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, почти половина - на Покровском направлении, пишет УНН.

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 189 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 40 авиаударов, сбросив 59 КАБ. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, в том числе 114 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2832 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два средства противовоздушной обороны противника", - говорится в сводке.

Как сообщается, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении, при поддержке авиации, враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска.

На Купянском направлении вчера состоялось 13 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку Строевки, Песчаного, Колесниковки, Загрызово, Кутьковки, Новой Кругляковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Новоегоровки, Надежды, Новосергиевки, Першотравневого, Зеленого Гая, Макеевки, Новосадового, Заречного, Колодязов, Зеленой Долины, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Сиверском направлении враг проводил наступательные действия в районах Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского, всего было отбито две атаки.

На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районе Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 89 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Зеленое Поле, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Мирноград, Покровск, Зверево, Шевченко, Удачное, Успеновка, Котлино, Надиевка, Новотроицкое, Новоандреевка, Славянка, Петропавловка, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 16 атак в направлениях Константинополя и Великой Новоселки. Кроме того, противник активно применял авиацию на направлении.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе населенного пункта Новоандреевка.

Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории, успешно отбили два наступательных действия врага на Приднепровском направлении.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 12 авиаударов, сбросив при этом 16 КАБ, совершил 416 обстрелов. Украинские защитники отбили 14 штурмовых действий захватчиков", - сказано в сводке.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

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