За сутки Защитники ликвидировали 1690 военных террористической страны - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские военные уничтожили 1690 оккупантов. Также уничтожено 10 танков, 42 бронемашины, 19 артсистем и 153 БпЛА противника.
Захватчики потеряли 1690 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери агрессора за период с 24.02.22 по 20.01.25:
- Личный состав: 820 430 (+1690).
- Танки: 9821 (+10).
- Бронированные боевые машины: 20454 (+42).
- Артиллерийские системы: 22074 (+19).
- РСЗВ: 1262.
- Средства ППО: 1049 (+3).
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 331.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 22768 (+153).
- Крылатые ракеты: 3051.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 34488 (+87).
- Специальная техника: 3706 (+6).
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