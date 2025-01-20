За добу Захисники ліквідували 1690 військових терористичної країни - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу українські військові знищили 1690 окупантів. Також знищено 10 танків, 42 бронемашини, 19 артсистем та 153 БпЛА противника.
Загарбники втратили 1690 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати агресора за період з 24.02.22 по 20.01.25:
- Особовий склад: 820 430 (+1690).
- Танки: 9821 (+10).
- Броньовані бойові машини: 20454 (+42).
- Артилерійські системи: 22074 (+19).
- РСЗВ: 1262.
- Засоби ППО: 1049 (+3).
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 331.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 22768 (+153).
- Крилаті ракети: 3051.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 34488 (+87).
- Спеціальна техніка: 3706 (+6).
Генштаб: на фронті відбулося 180 атак на різних напрямках, найбільше - на Покровському 19.01.25, 23:51 • 65435 переглядiв