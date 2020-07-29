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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 91098 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107238 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 112102 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 142209 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113676 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 136398 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103141 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102699 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104956 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Резников прокомментировал возможность своего назначения в ТКГ

Резников прокомментировал возможность своего назначения в ТКГ

Киев  •  УНН

 • 15264 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что кандидатура первого президента Украины Леонида Кравчука на должность главы украинской делегации на минских переговорах в Трехсторонний контактной группе является лучшим решением Президента Владимира Зеленского. Сам же Резников готов занять пост первого заместителя председателя. Об этом он рассказал в комментарии журналисту УНН.

"Очень позитивно, я считаю, что Леонид Макарович так же является патриархом, первый президент Украины, он имеет уважение в международном обществе, известный в Российской Федерации. Поскольку нельзя изменить ситуацию, и Леонид Данилович уже не сможет, то Леонид Макарович, я считаю, что это лучшее решение Президента Зеленского", - отметил Резников, отвечая на вопрос о его отношении к кандидатуре Кравчука на пост главы украинской делегации в ТКГ.

В то же время, на вопрос, готов ли вице-премьер возглавить украинскую делегацию, если будет такое предложение, Резников ответил:

"Я думаю, что я нормально могу справляться в должности первого заместителя. Для переговорного процесса лучше, чтобы главой делегации был патриарх, как Леонид Макарович".

Напомним, накануне Зеленский выразил благодарность второму президенту Украины Леониду Кучме за его работу во главе украинской делегации в ТКГ.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на замену Кучмы в ТКГ рассматривают нескольких кандидатов. Зеленский же назвал несколько имен кандидатов - на пост претендуют вице-премьер-министр Алексей Резников и первый президент Украины Леонид Кравчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский проводит консультации по поводу кандидатуры на место Кучмы в ТКГ

Завтра, 30 июля, Зеленский должен встретиться с Кравчуком по поводу назначения в ТКГ.

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