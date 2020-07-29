Резніков прокоментував можливість свого призначення у ТКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що кандидатура першого президента України Леоніда Кравчука на посаду голови української делегації на мінських переговорах у Тристоронній контактній групі є найкращим рішенням Президента Володимира Зеленського. Сам же Резніков готовий обійняти посаду першого заступника голови. Про це він розповів у коментарі журналісту УНН.
"Дуже позитивно, я вважаю, що Леонід Макарович так само є патріархом, перший президент України, він має повагу в міжнародному товаристві, знаний в Російській Федерації. Оскільки не можна змінити ситуацію, і Леонід Данилович вже не зможе, то Леонід Макарович, я вважаю, що це найкраще рішення Президента Зеленського", - зазначив Резніков, відповідаючи на запитання про його ставлення до кандидатури Кравчука на посаду голови української делегації в ТКГ.
Водночас, на запитання, чи готовий віце-прем’єр очолити українську делегацію, якщо буде така пропозиція, Резніков відповів:
"Я думаю, що я нормально можу справлятися на посаді першого заступника. Для переговорного процесу краще, щоб головою делегації був патріарх, як Леонід Макарович".
Нагадаємо, напередодні Зеленський висловив подяку другому президенту України Леоніду Кучмі за його роботу на чолі української делегації в ТКГ.
Пізніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що на заміну Кучми у ТКГ розглядають декількох кандидатів. Зеленський же назвав кілька імен кандидатів — на посаду претендують віце-прем’єр-міністр Олексій Резніков та перший президент України Леонід Кравчук.
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Завтра, 30 липня, Зеленський має зустрітися з Кравчуком щодо призначення у ТКГ.