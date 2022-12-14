Reuters: российская нефть продается в Индию ниже утвержденного "потолка"

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В этом месяце российская нефть продавалась со значительными скидками после того, как Европа запретила ее импорт, а крупнейший покупатель Индия покупала баррели по цене значительно ниже 60 долларов, согласованной с Западом, об этом сообщили четыре источника изданию Reuters, пишет УНН.