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Reuters: российская нефть продается в Индию ниже утвержденного "потолка"

Reuters: российская нефть продается в Индию ниже утвержденного "потолка"

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. В этом месяце российская нефть продавалась со значительными скидками после того, как Европа запретила ее импорт, а крупнейший покупатель Индия покупала баррели по цене значительно ниже 60 долларов, согласованной с Западом, об этом сообщили четыре источника изданию Reuters, пишет УНН.

Детали

Запрет Европейского Союза на импорт российской морской нефти с 5 декабря заставил Москву искать альтернативные рынки. Одним из главных покупателей нефти является Азия, куда продается 1 млн. баррелей на день.

До того же G7 и ЕС установили цену на российскую нефть 60 долларов за баррель. Россия же заявила, что не будет придерживаться лимита, даже если ей придется сократить производство.

Действия Запада поставили российских производителей в жесткую конкуренцию между собой и с поставщиками из Азии, Европы и Ближнего Востока, то есть их лучшая надежда найти покупателей — снизить цены, говорят два источника.

С тех пор как Россия начала вторжение в Украину в феврале, Индия стала главной точкой сбыта морских грузов сырой нефти Urals.

По некоторым соглашениям этого месяца, цена на Urals в индийских портах, включая страхование и доставку судном, упала примерно до минус 12-15 долларов.

Такие скидки означают, что нефть в некоторых случаях продается по цене ниже общей себестоимости производства, включая местные сборы.

Напомним

Австралия, Великобритания, Канада, Япония, США и 27 стран Европейского Союза согласились ограничить сумму, которую они будут платить за российскую нефть, на уровне 60 долларов за баррель. Лимит вступит в силу в понедельник, 5 декабря, вместе с эмбарго ЕС на российскую нефть, которая транспортируется морем.

Москва отвергает ограничение цены на нефть, установленное западными партнерами Украины, и пригрозила прекратить поставки странам, которые его одобрили.

Впоследствии рынок русской нефти в Балтийском море после введения европейского эмбарго пережил инфаркт. Цена Urals — основного сорта России, на приходящийся 60% нефтяного экспорта, — упала до 43,72 долларов за баррель. Столько, по данным Argus, стоили партии с отгрузкой из порта Приморска в среду, 7 декабря.

Украина настаивает на ограничении цен на российскую нефть на уровне 30-40 долларов за баррель, чтобы РФ не использовала нефтяные миллиарды в войне против страны.

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